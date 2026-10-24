जगदलपुर के लाल बाग में बनी 20700 वर्ग फुट की रंगोली, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई शामिल, राष्ट्रपति की मौजूदगी बस्तर दशहरा पर नया इतिहास

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर दशहरा के अवसर पर जगदलपुर के लाल बाग मैदान में 20700 वर्ग फुट में बनाई गई रंगोली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। जो अब आकर्षण का केंद्र बन गई है।

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आदिवासी न्याय व्यवस्था की तारीफ

मुरिया दरबार में राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज का संविधान भले ही अलिखित है, लेकिन विवादों के निपटारे में उसकी व्यवस्था त्वरित न्याय की मिसाल है। उन्होंने कहा कि थाने-अदालतों में फैसले आने में 10, 20 और 30 वर्ष तक लग जाते हैं, जबकि आदिवासी समाज में मांझी से परगना तक की परंपरागत व्यवस्था से गांव में ही विवादों का समाधान हो जाता है।