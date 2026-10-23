बीच सड़क पर गाड़ी रोककर काटा केक, आतिशबाजी और सलमान खान के गाने पर रील, रायपुर में नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले एक राजस्व अधिकारी का बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अभनपुर के नायब तहसीलदार विपिन पटेल गाड़ी रोककर केक काटते, आतिशबाजी की तैयारी करते और फिल्मी गाने पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के आयोजनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

गाड़ी की डिक्की में केक और बर्थडे टैग वायरल वीडियो में सलमान खान की फिल्म के चर्चित गाने 'ओ ओ जाने जाना' पर रील बनाई जाती दिखाई दे रही है। इसमें पदनाम लिखी गाड़ी की डिक्की खुलने पर जन्मदिन का टैग और केक नजर आता है। गाड़ी का नंबर CG 04 NY 1910 बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक सड़क पर आतिशबाजी की तैयारी करता भी दिखाई देता है। वीडियो किस जगह और किस समय का है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।