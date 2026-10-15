शारदीय नवरात्र पर सक्ती में 102 परिवारों की सनातन में घर वापसी, प्रबल प्रताप जूदेव ने पखारे चरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, सक्ती : शारदीय नवरात्र के पावन पर्व और चतुर्थ दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जैजैपुर अंतर्गत गलगलाडीह में एक ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। श्रीमद् देवी भागवत कथा के पावन मंच से विधि-विधानपूर्वक 102 परिवारों की उनके मूल सनातन धर्म में 'घर वापसी' कराई गई।

धर्म जागरण समन्वय, धर्म सेना, सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन एवं दिलीप सिंह जूदेव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख एवं भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इन परिवारों के चरण पखारकर उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें सनातन परिवार में पुनः जोड़ा।

सेवा की आड़ में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं: इस अवसर पर उपस्थित विशाल महिला जनसमूह और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कड़े शब्दों में कहा कि सक्ती जिले में चल रही धर्मांतरण की गतिविधियों के प्रति समाज को अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेवा के नाम पर भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बदलने का षड्यंत्र अत्यंत निंदनीय है, जो सीधे तौर पर सनातन संस्कृति की जड़ों पर प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "सेवा के नाम पर सौदा करके धर्मांतरण कराना मानवता के साथ विश्वासघात और हमारी संस्कृति को मिटाने की साजिश है। सनातन भारत की आत्मा है और इसकी अस्मिता पर किसी भी प्रकार का प्रहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।" उन्होंने समाज को छद्म हिंदुओं और भ्रामक ताकतों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि सनातन की रक्षा के लिए जागरूकता, संगठन और अटूट संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।