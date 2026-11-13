अकलतरा तहसील में 200 राजस्व प्रकरण लंबित, दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग, पटवारियों की हड़ताल से बढ़ा बोझ

नईदुनिया प्रतिनिधि, अकलतरा : तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी अब आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जमीन के बंटवारे, नामांतरण और प्राकृतिक आपदा से जुड़े मुआवजा प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं होने से पक्षकारों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि अकलतरा तहसील में करीब 200 राजस्व प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें 40 विवादित मामले भी शामिल हैं। लंबित मामलों को लेकर पक्षकारों और अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, तहसील कार्यालय में बंटवारा, नामांतरण सहित विभिन्न राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण प्रभावित है। वहीं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि से संबंधित फाइलों में भी देरी की शिकायत सामने आ रही है। प्रभावित लोगों को राहत राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्व मामलों की इस स्थिति के पीछे पटवारियों की हड़ताल को भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हड़ताल के चलते राजस्व प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं, जिससे प्रकरणों के निराकरण की गति धीमी पड़ गई।