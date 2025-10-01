मेरी खबरें
    'आरोपियों को पकड़कर लाओ, तब FIR करेंगे'... दुष्कर्म की पीड़िता से बोले पुलिसवाले, 7 गिरफ्तार

    चांपा थाना क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहां 7 आरोपियों ने महिला के साथ दरिंदगी की। जब महिला शिकायत के लिए थाने पहुंची, तो पुलिसवालों ने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। एसपी के पास शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

    By Madan Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 04:12:44 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 04:20:12 PM (IST)
    महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा: जिले के चांपा में महिला से गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सात आरोपितों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई है।

    प्रारंभ में थाना स्तर पर महिला की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया था, जिसके बाद पीड़िता जांजगीर पहुंचकर एसपी विजय पांडेय से मिली। एसपी के निर्देश पर तुरंत मेडिकल जांच कराई गई और पुलिस की विशेष टीमों ने जांच शुरू की। मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है और नागरिक कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    जानकारी के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक पहुंचे और महिला को जबरन पकड़कर सुनसान जगह ले गए। वहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता अगले दिन यानी 29 सितंबर को न्याय की गुहार लेकर चांपा थाना पहुंची, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

    महिला के अनुसार, थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने यहां तक कह दिया कि "पहले आरोपियों को पकड़कर लाओ, तब एफआईआर दर्ज करेंगे।" इससे आहत होकर महिला सीधे जांजगीर पहुंची और पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी।

    एसपी के संज्ञान में मामला आते ही तत्काल कार्रवाई हुई। महिला की मेडिकल जांच कराई गई और पुलिस की कई टीमें आरोपितों की तलाश में जुट गईं। जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें आरोपियों की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 7 आरोपितों को हिरासत में ले लिया।

    इस घटना से पूरे शहर में आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि नवरात्र जैसे धार्मिक माहौल के बीच हुई यह शर्मनाक वारदात समाज को झकझोर देने वाली है। लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है, वहीं प्रारंभिक स्तर पर थाना पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

    फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना है। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था बल्कि पुलिस तंत्र की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।

    28 सितंबर की रात महिला से सात आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। महिला की शिकायत पर सभी सातों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

    -यदुमणी सिदार, एसडीओपी, चांपा

