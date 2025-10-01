'आरोपियों को पकड़कर लाओ, तब FIR करेंगे'... दुष्कर्म की पीड़िता से बोले पुलिसवाले, 7 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा: जिले के चांपा में महिला से गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सात आरोपितों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई है।

प्रारंभ में थाना स्तर पर महिला की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया था, जिसके बाद पीड़िता जांजगीर पहुंचकर एसपी विजय पांडेय से मिली। एसपी के निर्देश पर तुरंत मेडिकल जांच कराई गई और पुलिस की विशेष टीमों ने जांच शुरू की। मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है और नागरिक कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक पहुंचे और महिला को जबरन पकड़कर सुनसान जगह ले गए। वहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता अगले दिन यानी 29 सितंबर को न्याय की गुहार लेकर चांपा थाना पहुंची, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। महिला के अनुसार, थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने यहां तक कह दिया कि "पहले आरोपियों को पकड़कर लाओ, तब एफआईआर दर्ज करेंगे।" इससे आहत होकर महिला सीधे जांजगीर पहुंची और पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी।