चांपा: मजदूरी ही सहारा था... 11 केवी लाइन ने पति को छीन लिया, घायल पत्नी अस्पताल में पति का नाम पुकार रही है

नईदुनिया प्रतिनिधि , जांजगीर-चांपा : थाना चौक के पास मंगलवार दोपहर निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे दंपती 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे महुदा निवासी रामनाथ (50) की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी लता कर्ष (45) गंभीर रूप से झुलस गईं। महिला का उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार रामनाथ और उनकी पत्नी लता कर्ष रोजी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। दोनों पिछले कुछ दिनों से थाना चौक के पास मेन रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। मंगलवार दोपहर करीब 2:20 बजे काम के दौरान दोनों सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद रामनाथ नीचे सड़क पर गिर गए, जबकि लता भी गंभीर रूप से झुलस गईं। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तत्काल शासकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद रामनाथ को मृत घोषित कर दिया। लता का उपचार जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।