अकलतरा-कोटमी सोनार मार्ग जर्जर, विकास के दावों की खुली पोल, 10 किमी का सफर बना जी का जंजाल

नईदुनिया न्यूज, कोटमी सोनार : अकलतरा से कोटमी सोनार पहुंच मार्ग की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित इस सड़क पर आवागमन करना राहगीरों के लिए मुश्किल हो गया है। सड़क पर जगह-जगह कंकड़ और धूल का गुबार उड़ रहा है। चारपहिया वाहनों के गुजरते ही पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालक धूल से घिर जाते हैं। इससे उनकी आंखों और कपड़ों पर धूल जम रही है, वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

अकलतरा से कोटमी सोनार की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण इस मार्ग से आने-जाने में लोगों को काफी समय लग रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों को तहसील, ब्लॉक मुख्यालय, थाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अकलतरा पहुंचने इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। इसके बावजूद लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।