नईदुनिया न्यूज, जांजगीर: युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम, नशामुक्ति तथा इस दिशा में विभागों द्वारा किए जा रहे कार्याे की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने पुलिस, औषधि, आबकारी एवं समाज कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर खतरा है। इसके उन्मूलन के लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाते हुए मिलकर कार्य करना होगा।