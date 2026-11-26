नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर : ग्राम खोखरा में उधारी के पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में जांजगीर-चांपा पुलिस ने मुख्य आरोपित को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने विवाद के दौरान पत्थर से युवक के सिर पर वार कर उसकी हत्या करना स्वीकार किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपित इतवारी सूर्यवंशी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पुलिस के अनुसार, घटना 17 नवंबर की रात करीब 10 बजे की है। ग्राम खोखरा निवासी देवनारायण सूर्यवंशी, कौशल सूर्यवंशी और इतवारी सूर्यवंशी सहित तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान उधारी के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया।

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर देवनारायण के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। 19 नवंबर को कमल सूर्यवंशी की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फारेंसिक साइंस की सीन आफ क्राइम यूनिट और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान ट्रेकर डॉग ‘गब्बर’ घटनास्थल से सीधे मुख्य आरोपित कौशल सूर्यवंशी के घर तक पहुंचा था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वह फरार मिला। इसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी।

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एसपी विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए कौशल सूर्यवंशी (40), निवासी सूर्या चौक, खोखरा को रायपुर से पकड़ लिया।