बाराद्वार में E-POS मशीन ने राशन कार्ड को बताया अमान्य, बिना अनाज लौटे दर्जनों परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बाराद्वार। सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में तकनीकी खामी ने पात्र उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। उचित मूल्य की दुकानों में लगी ई-पॉस मशीन राशन कार्ड को ही इनवैलिड (अमान्य) बता रही है। नतीजतन नवंबर माह का राशन लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं को बिना अनाज लिए वापस लौटना पड़ रहा है।

बाराद्वार क्षेत्र में दर्जनों राशन कार्डधारियों के सामने यह समस्या आने से उनके परिवारों के लिए राशन की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय उपभोक्ता देवेंद्र यादव सहित अन्य हितग्राही जब नवंबर माह का राशन लेने उचित मूल्य दुकान पहुंचे तो ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने और राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बावजूद उनका कार्ड अमान्य बताने लगा।