पिता का कर्ज चुकाने का अनोखा अंदाज... नदी में खोज रही थी SDRF टीम, बिलासपुर में निकला युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ क्षेत्र के कमरीद गांव से लापता जिस युवक को पुलिस चार दिन से शिवनाथ नदी में गिरने की आशंका पर तलाश कर रही थी, वह सकुशल मिल गया है। युवक दिल्ली चला गया था, जिसे दिल्ली से वापस आने पर पुलिस ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा है।

जानकारी के अनुसार चार दिन पहले लोगों को शिवनाथ नदी के पुल पर एक बाइक चालू हालत में मिली थी। बाइक के साथ एक फोन भी मिला था। जिससे लोगों को शक हुआ कि शायद युवक नदी में गिर गया होगा और डूब गया होगा। इस शक में पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम पिछले 4 दिनों से युवक की तलाश नदी में कर रही थी।