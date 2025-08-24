मेरी खबरें
    पिता का कर्ज चुकाने का अनोखा अंदाज... नदी में खोज रही थी SDRF टीम, बिलासपुर में निकला युवक

    जांजगीर-चांपा के तनौद गांव से 4 दिन पहले गायब हुए युवक को पुलिस ने बिलासपुर से खोज निकाला है। युवक ने इंश्योरेंस के पैसे से पिता का कर्ज चुकाने के लिए अपने ही शिवनाथ नदी में डूबने की कहानी रची थी। युवक बाइक, फोन और चप्पल पुल पर छोड़कर गायब हो गया।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:41:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:43:35 PM (IST)
    पिता का कर्ज चुकाने का अनोखा अंदाज... नदी में खोज रही थी SDRF टीम, बिलासपुर में निकला युवक
    बिलासपुर में मिला युवक

    HighLights

    1. शिवनाथ नदी पुल से गायब युवक को पुलिस ने बिलासपुर से खोजा
    2. इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए शिवनाथ नदी में डूबने की कहानी रची
    3. SDRF की टीम युवक की चार दिन से नदी में कर रही थी तलाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ क्षेत्र के कमरीद गांव से लापता जिस युवक को पुलिस चार दिन से शिवनाथ नदी में गिरने की आशंका पर तलाश कर रही थी, वह सकुशल मिल गया है। युवक दिल्ली चला गया था, जिसे दिल्ली से वापस आने पर पुलिस ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा है।

    जानकारी के अनुसार चार दिन पहले लोगों को शिवनाथ नदी के पुल पर एक बाइक चालू हालत में मिली थी। बाइक के साथ एक फोन भी मिला था। जिससे लोगों को शक हुआ कि शायद युवक नदी में गिर गया होगा और डूब गया होगा। इस शक में पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम पिछले 4 दिनों से युवक की तलाश नदी में कर रही थी।

    कर्ज चुकाने के लिए रची कहानी

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, युवक ने खूद अपने डूबने की झूठी कहानी रची। युवक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पिता पर लाखों रुपये का कर्ज था और उसके नाम पर 40 लाख का इंश्योरेंस था। युवक ने यह साजिश रची जिससे की युवक को मृत समझकर उसके घर वालोंं को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए।

    पुलिस ने ऐसे खोज निकाला

    लेकिन मामला गुम हुए युवक की कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसकी तलाश की। जिसमें 20 अगस्त को इंस्टाग्राम एकाउंट से उसके सलामत होने की जानकारी मिली। जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने तलाश तेज कर दी। 23 को युवक ने एक राहगीर का फोन लेकर अपने भाई को फोन किया। जिसकी जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि युवक बिलासपुर में छिपा हुआ है।

    तनौद गांव का युवक कौशल श्रीवास, कमरीद गांव के पुल के पास बाइक, 1 मोबाइल और एक जूता छोड़कर चला गया था। बाइक के चालू हालत में मौके पर मिलने से पुल के नीचे शिवनाथ नदी में आशंका को लेकर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम चार दिन से खोजबीन कर रही थी। आखिरकार युवक कौशल श्रीवास बिलासपुर में मिल गया है, वह दिल्ली चला गया था और पुलिस की टीम ने युवक को पामगढ़ थाना लाया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

