शिक्षा के मंदिर में शराब का नशा... नशे में स्कूल पहुंची हेडमास्टर, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा: शासकीय प्राथमिक शाला लेवई, विकासखंड बलौदा में पदस्थ विद्यालय की प्रधान पाठक हीरा पोर्ते गुरूवार को शराब के नशे में विद्यालय पहुंची थी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जांच के निर्देश दिए थे। कलेक्टर महोबे के निर्देश पर एसडीएम अकलतरा, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला लेवई का निरीक्षण किया।

तत्काल प्रभाव से निलंबित निरीक्षण के दौरान शिक्षकों, छात्रों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी में यह पुष्टि हुई कि विद्यालय की प्रधान पाठक हीरा पोर्ते 19 सितम्बर को नशे की हालत में विद्यालय में उपस्थित थीं। प्रधान पाठक की इस गंभीर कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए हीरा पोर्ते को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदा निर्धारित किया गया है।