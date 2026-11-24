नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर : कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने आगामी 1 से 14 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले वजन त्यौहार की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक गांव एवं वार्ड में बच्चों तथा किशोरियों का चिन्हांकन कर उनके पोषण स्तर का आंकलन करने के निर्देश दिए।

साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप में प्रविष्टियां करने, एनीमिया की जांच कराने तथा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वजन त्यौहार का सफल आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित रूप से केंद्रों में उपस्थित रहने, हितग्राहियों के घर जाकर होम विजिट करने तथा महिलाओं एवं बच्चों का निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से चक्रवात के बाद फसलों की स्थिति एवं हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित फसलों का आंकलन कर पात्र किसानों को फसल बीमा योजना एवं आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से अब तक प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने को कहा।

कलेक्टर ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा करते हुए उपार्जन केंद्रों में 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट के अनुसार की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में धान को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल तथा जल निकासी के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की निविदा प्रक्रिया, वर्तमान प्रगति तथा कार्य प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लंबित कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ करने में अनावश्यक देरी अथवा धीमी प्रगति पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें

कलेक्टर ने जिला मुख्यालय जांजगीर में चल रहे डिवाइडर निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए इसे गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने राजस्व, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग को समन्वय से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ऑडिटोरियम जांजगीर में चल रहे मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का वे स्वयं निरीक्षण करेंगे।

शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र लकड़ा, अपर कलेक्टर आर.के. तम्बोली, अपर कलेक्टर प्रमोद गुप्ता, अपर कलेक्टर स्निग्धा तिवारी, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।