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Janjgir Murder Case: 10 लाख की उधारी से बचने के लिए खौफनाक साजिश, शराब में सुहागा पिलाकर की दो की हत्या

जांजगीर में 10 लाख की उधारी से बचने के लिए आरोपी ने शराब में सुहागा मिलाकर दो लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी राजा खरे को गिरफ्तार कर लिया है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 09:39:55 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 09:39:55 AM (IST)
Janjgir Murder Case: 10 लाख की उधारी से बचने के लिए खौफनाक साजिश, शराब में सुहागा पिलाकर की दो की हत्या
10 लाख की उधारी से बचने के लिए खौफनाक साजिश। (नईदुनिया)

HighLights

  1. जांजगीर में जहरीली शराब पीने से दो की मौत।
  2. 10 लाख रुपये की उधारी न चुकाने पर रची साजिश।
  3. आरोपी राजा खरे ने शराब में सुहागा मिलाकर पिलाया।

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : जिले के ग्राम कुटराबोड़ हेलीपैड के पास शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या के षड्यंत्र का राजफाश किया है। पुलिस ने क्लीनिक संचालक पनगांव निवासी जोहित खरे और पामगढ़ के वार्ड आठ के पार्षद रामखिलावन जांगड़े की मौत के मामले में पनगांव निवासी राजा उर्फ कमलनाथ खरे को गिरफ्तार किया है।

10 लाख की उधारी और चेक बाउंस का मामला

आरोपित ने 10 लाख रुपये की उधारी लौटाने के दबाव में शराब में सुहागा मिलाकर दोनों को पिला दिया था। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि जोहित खरे ने करीब चार महीने पहले आरोपित राजा खरे को 10 लाख रुपये उधार दिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपित ने 5.50 लाख और छह लाख रुपये के दो चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद जोहित लगातार रकम वापस मांग रह था।


हेलीपैड के पास बुलाकर पिलाई सुहागा मिली शराब

घटना वाले दिन भी फोन पर पैसों को लेकर बातचीत हुई थी। आरोपित ने मुकेश कश्यप से शराब मंगवाई और जोहित खरे व रामखिलावन जांगड़े को हेलीपैड के पास बुलाया। आरोप है कि उसने शराब में सुहागा मिलाकर दोनों को पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर दोनों को बिलासपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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बेटी की शिकायत पर हुई जांच

मृतक की बेटी मनीषा खरे की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल के पुनर्निर्माण के आधार पर जांच की। आरोपित के पास से पुलिस ने शराब की खाली बोतल और सुहागा की पुड़िया जब्त की है।

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