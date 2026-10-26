रायपुर में पटवारी कार्यालय के ठीक सामने पाट दी सरकारी नहर, अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खेल उजागर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी से लगे ग्राम केंदुल में शासकीय नहर पाटकर अवैध प्लाटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी न पटवारी ने प्लाटिंग रुकवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की और न तहसीलदार स्तर पर इसे रोका गया। इस बीच कृषि भूमि पर प्लाट काटने और उनकी रजिस्ट्री होने की बात भी सामने आई है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि पूरा मामला पटवारी कार्यालय के सामने का है।

खसरा नंबर 116 और 117 की जमीन पर बिना वैधानिक अनुमति प्लाटिंग किए जाने के साथ शासकीय नहर में मिट्टी-मुरुम डालकर उसे बंद करने का आरोप है। मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी। इसके बाद पटवारी उमा प्रधान ने कलेक्टर को रिपोर्ट भेज कर पल्ला झाड़ लिया। कलेक्टर ने संबंधित राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई करने और जमीन के खसरों को ब्लाक करने की बात कही है।