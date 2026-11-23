नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : धार्मिक आयोजन में भजन-कीर्तन की प्रस्तुति देने घर से निकले ग्राम दर्री के तीन ग्रामीणों की डभरा-चंद्रपुर मार्ग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार यात्री बस और बाइक के बीच आमने-सामने भिड़ंत होने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों एक ही गांव के निवासी थे और सपोस में आयोजित रामनाम सप्ताह में भजन गाने जा रहे थे। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। एक साथ तीन मौतों से गांव में शोक की लहर है।

छवारिपाली पेट्रोल पंप के पास हुई आमने-सामने की भिड़ंत जानकारी के अनुसार, ग्राम दर्री निवासी हरिशंकर चौहान (40), मोहरदास बैरागी (55) और शेतकुमार पटेल (62) रविवार सुबह एक ही बाइक पर सवार होकर सपोस में आयोजित रामनाम सप्ताह में शामिल होने निकले थे। तीनों को कार्यक्रम में भजन गायन की प्रस्तुति देनी थी।