नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में आनलाइन निवेश के नाम पर साइबर ठगी की गई है। ठगों ने महिला को स्टाक मार्केट में पैसा लगाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया और उससे छह लाख 89 हजार 100 रुपये ठग लिए। आरोपितों ने पहले महिला को अपने वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद शेयर बाजार में निवेश से मोटा मुनाफा होने का भरोसा दिलाकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई। पैसे जमा होने के बाद आरोपितों ने रकम वापस नहीं की और संपर्क से बचने लगे।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता भावना चंदानी (61), निवासी गोल्डन टावर, अमलीडीह, राजेंद्र नगर हैं। आरोपितों ने तीन अन्य मोबाइल नंबरों के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। वाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद निवेश से संबंधित जानकारियां और अधिक मुनाफे का लालच देकर उन्हें विश्वास में लिया गया। इसके बाद बताए गए बैंक खातों में कुल 6,89,100 रुपये जमा करा लिए गए। रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामले में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मोबाइल नंबरों और जिन बैंक खातों में रकम जमा कराई गई है, उनकी जानकारी जुटा रही है।