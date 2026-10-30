जांजगीर—चांपा में सनसनीखेज वारदात, 4 साल के प्रेम संबंध के बाद युवती ने प्रेमी पर फेंका एसिड

नईदुनिया न्यूज, चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग में विवाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले चार साल से चल रहे प्रेम संबंध के दौरान उपजे विवाद के बाद एक युवती ने अपने प्रेमी पर कथित तौर पर एसिड (तेजाब) फेंक दिया। इस खतरनाक हमले में युवक के हाथ और शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह झुलस गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक-04, सोनारिन घाट चांपा निवासी संतोष सोनी पेशे से सोने के जेवर बनाने (सुनार) का काम करता है। चार साल से था प्रेम संबंध पीड़ित संतोष के मुताबिक, उसका पिछले करीब चार वर्षों से समाज की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित ने सीधे थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।

रात 12:30 बजे प्रेमिका के घर पहुंचा था युवक

आधी रात को हुआ विवाद: गत 28 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे वह अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और विवाद शुरू हो गया।

एसिड अटैक का आरोप: पीड़ित ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाया है कि गुस्से में आकर युवती ने घर में रखी कांच की बोतल से उसके ऊपर एसिड उड़ेल दिया। इस हमले में उसकी दाहिने हाथ की भुजा, कलाई और दाहिनी पसली का हिस्सा झुलस गया। हमले के दौरान उसकी काले रंग की टी-शर्ट का दाहिना हिस्सा भी जल गया।

यह भी पढ़ें- CBSE का बड़ा फैसला... सत्र 2027-28 से 10वीं बोर्ड में होंगे पांच अनिवार्य विषय, मिलेंगे नए विकल्प

अस्पताल में भर्ती और थाने में शिकायत

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने अपने परिचित विनोद सोनी और अपनी बहन अंजली सोनी को पूरी बात की जानकारी दी।

अस्पताल में इलाज: परिजनों ने बिना देर किए उसे शासकीय बीबीडीएम (BDM) अस्पताल चांपा में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार किया गया।

थाने में रिपोर्ट: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 30 अक्टूबर को संतोष सीधे चांपा थाना पहुंचा और आरोपी युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की पुष्टि और आगे की कार्रवाई

मामले को लेकर चांपा थाना पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटना के पीछे आपसी प्रेम संबंधों में उपजा विवाद मुख्य वजह है। पुलिस अब युवती से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।