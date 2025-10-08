मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    RKM Power Plant Accident: मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, सात घायल

    सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक में स्थित RKM Power Plant में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों को लेकर जा रही लिफ्ट का केबल टूट गया। मादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 7 घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।

    By Madan Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 09:33:31 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 09:38:18 AM (IST)
    RKM Power Plant Accident: मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, सात घायल
    आरकेएम पॉवर प्लांट में हादसा, 3 मजदूरों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। Chhattisgarh Sakti Power Plant Accident: सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक के ग्राम उच्च पिंडा में स्थित RKM Power Plant में मंगलवार की रात को एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों को लेकर जा रही लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे तीन मजदूरों की मौत हो गई और सात से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया।

    जानकारी के अनुसार मजदूर बॉयलर मशीन की मरम्मत के लिए ऊंचाई पर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक लिफ्ट का स्टील वायर टूट गया और लिफ्ट नीचे आ गिरी। घटना इतनी भीषण थी कि दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

    गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हरीश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि लिफ्ट टूटने से तीन मजदूरों की मौत हुई है और सात से अधिक घायल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

    मजदूरों का आरोप, प्लांट प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ हादसा

    स्थानीय मजदूरों ने आरोप लगाया है कि RKM Power Plant प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट की नियमित तकनीकी जांच लंबे समय से नहीं की गई थी। घटना के बाद प्लांट प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और मजदूर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू

    फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के स्वजन को सहायता राशि देने और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.