शराब में मिलाया था कीटनाशक, एक साल बाद खुला जांजगीर के अंधे कत्ल का सनसनीखेज राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर। नैला चौकी पुलिस ने करीब एक वर्ष पुराने हत्या के मामले का राजफाश करते हुए दिव्यांग आरोपित सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित ने शराब में कीटनाशक जहर मिलाकर रामायण सूर्यवंशी (55) की हत्या की थी। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। आरोपित को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार 22 मई 2025 को हाथीटिकरा निवासी रामायण सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। परिजनों, पंचों और गवाहों के बयान लिए गए तथा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। चिकित्सक द्वारा सुरक्षित किया गया विसरा रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल बिलासपुर भेजा गया।