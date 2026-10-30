PM-Samman Nidhi: जांजगीर-चांपा के किसानों की बल्ले-बल्ले, 1.21 लाख खातों में पहुंचे 24.75 करोड़ रुपये

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 1 लाख 21359 किसानों के बैंक खातों में 24.75 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी करते हुए देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की।

इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर-चांपा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप संचालक राकेश कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को रबी फसलों के अंतर्गत धान के साथ-साथ दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन और भूमि की उर्वरता बेहतर बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक है।