सिपाही के आंखों में धूल झोंककर जिला अस्पताल से फरार हुआ कैदी, 8 जिलों में 25 लाख की ठगी का आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा: जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विचाराधीन बंदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना से अस्पताल प्रशासन और जेल प्रशासन के होश उड़ गए हैं
जानकारी के अनुसार फरार बंदी पंचराम निषाद उर्फ पंचू को 28 अक्टूबर 2025 को नवागढ़ पुलिस ने ठगी के एक शातिर मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद उसे जिला जेल में दाखिल किया गया था। आरोपी पंचराम निषाद ने आठ जिलों में सस्ता छड़, सीमेंट दिलाने के बहाने लोगों से 25 लाख की ठगी की है।
बताया जा रहा है कि बंदी पंचराम निषाद के हाथ में फैक्चर था, जिसके चलते उसे सात नवंबर को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया था। उपचार के दौरान वह जेल सिपाही की निगरानी में था, लेकिन शनिवार सुबह उसने मौका पाकर सिपाही को चकमा दिया और अस्पताल से फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही जिला जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तत्काल अलर्ट जारी कर फरार बंदी की तलाश में टीमों को रवाना कर दिया है। जिला जेलर डीडी टोंडर ने बताया कि विचाराधीन बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था और वह सुरक्षा कर्मी की निगरानी में था। हालांकि, लापरवाही का फायदा उठाकर वह भाग निकला।
यह भी पढ़ें- Raipur News: बिलासपुर बायपास पर भीषण सड़क हादसा, तीन ट्रकों टकराने से लगी आग; दो ड्राइवर घायल
इस घटना ने एक बार फिर जेल और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं भारी चूक बरती जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है और उसके शीघ्र पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है।