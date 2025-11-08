Raipur News: बिलासपुर बायपास पर भीषण सड़क हादसा, तीन ट्रकों टकराने से लगी आग; दो ड्राइवर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर कबीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर बायपास पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दो ट्रक चालकों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियां लगाई गईं। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझाई जा सकी। हादसे के कारण बायपास पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में नियंत्रित किया।