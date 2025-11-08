मेरी खबरें
    Raipur News: बिलासपुर बायपास पर भीषण सड़क हादसा, तीन ट्रकों टकराने से लगी आग; दो ड्राइवर घायल

    रायपुर के बिलासपुर बायपास पर शुक्रवार देर रात भीषण हादसा हो गया। 3 तेज रफ्तार ट्रक आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि एक ट्रक में आग लग गई। इस एक्सीडेंट में 2 ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 01:56:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 02:03:51 PM (IST)
    बिलासपुर बायपास पर भीषण सड़क हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर कबीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर बायपास पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दो ट्रक चालकों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियां लगाई गईं। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझाई जा सकी। हादसे के कारण बायपास पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में नियंत्रित किया।


    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा संभवतः तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ है। पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायल चालकों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

