सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई स्कूटी, दो दोस्तों की मौत, गांव में शोक की लहर

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा। जिले में सड़क हादसों का का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरूवार की रात ग्राम कुटरा नवा तालाब के पास सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार स्कूटी पीछे जा टकराई। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय सुमित कश्यप जो अपने मामा गांव कुटरा में ही रहता था। वहीं 19 वर्षीय प्रहलाद कश्यप दोनों दोस्त मिलकर गुरुवार की रात 10 से 10.30 बजे के बीच स्कूटी में निकले थे।

दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया गणेश उत्सव में गाना गाने का अभ्यास को लेकर दोनों अपने अन्य साथियों को लेने जाने को निकले थे। इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी ट्रक के पीछे स्कूटी जा टकराई हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोट आने पर डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल जांजगीर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।