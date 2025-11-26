Janjgir Accident: स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, सेना के 2 जवान सहित 5 लोगों की मौत, तीन गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकली गांव के पास नेशनल हाईवे-49 पर देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना (janjgir road accident) हो गई। नवागढ़ से बारात से लौट रही स्कार्पियो और तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार भिड़ंत में स्कार्पियो सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार, नवागढ़ के रहने वाले करीब आठ लोग स्कार्पियो में सवार होकर पंतोरा गांव बारात में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद देर रात लौटते समय सुकली गांव के पास एनएच-49 पर ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।