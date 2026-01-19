30 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, शेयर मार्केट में 15% मुनाफे का लालच देकर करता था ठगी, 20 लाख की संपत्ति जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। शेयर मार्केट और रियल स्टेट के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपये की ठगी कर फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पिछले कई वर्षों से बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं आसपास के जिलों के लोगों को निवेश के नाम पर लालच देकर ठगी कर रहा था।

30 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार पुलिस के अनुसार ग्राम कामता थाना शिवरीनारायण निवासी महेन्द्र कुमार कश्यप ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जून 2024 में उसकी पहचान जवाहर नगर, अकलतरा निवासी प्रमोद कुमार वैष्णव पिता स्व. मोचन दास वैष्णव 40 वर्ष से हुई थी। प्रमोद कुमार वैष्णव ने स्वयं को शेयर मार्केट व रियल स्टेट का कारोबारी बताते हुए हर माह 15 प्रतिशत मुनाफा देने का लालच दिया। भरोसा दिलाने के लिए आरोपित ने अपने नाम से इकरारनामा एवं एचडीएफसी बैंक का 10 लाख रुपये का चेक भी दिया।

बेटी की शादी के लिए धान बेचकर जमा किए थे 10 लाख बेटी की शादी के लिए धान बेचकर जमा किए गए 10 लाख रुपये महेंद्र कुमार कश्यप ने आरोपित प्रमोद कुमार वैष्णव को नगद दे दिए। कुछ समय बाद आरोपित का मोबाइल बंद हो गया और वह घर से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध थाना अकलतरा में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपित के अन्य साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी पतासाजी जारी है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा, थाना प्रभारी अकलतरा एवं थाना स्टाफ का सहयोग रहा। 10 से 15 अन्य लोगों से भी लाखों-करोड़ों रुपये की ठगी जांच के दौरान सामने आया कि कौशल प्रसाद कश्यप से 10 लाख रुपये तथा हीरा लाल कश्यप, निवासी चोरभट्टी से 5 लाख रुपये की ठगी भी इसी तरीके से की गई थी। आसपास पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपित ने 10 से 15 अन्य लोगों से भी लाखों-करोड़ों रुपये की ठगी की है। सभी को आरोपी द्वारा चेक और इकरारनामा दिया गया था।