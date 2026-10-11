करोड़ों की नल-जल योजना बनी शोपीस, 2 साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा : बम्हनीडीह विकासखंड के ग्राम पंचायत सिलादेही में हर घर नल-जल योजना की जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। पानी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई पानी टंकी दो साल से अधिक समय बाद भी ग्रामीणों के काम नहीं आ रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से शुरू की गई योजना में पाइपलाइन बिछाने से लेकर घरों तक पानी पहुंचाने तक का काम अधूरा है। ऐसे में ग्रामीणों को घरों में नल से पानी मिलने का इंतजार है।