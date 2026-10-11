कोरबा के आरक्षक की संदिग्ध मौत, पत्थलगांव में पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव, महकमे में शोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्टेनो शाखा में पदस्थ आरक्षक नरहरि पटेल (38) का शव जशपुर जिले के पत्थलगांव में एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पत्थलगांव थाना पुलिस ने शव की पहचान के बाद कोरबा पुलिस को जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।

आरक्षक किन परिस्थितियों में पत्थलगांव पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पत्थलगांव क्षेत्र में ग्रामीणों ने पेड़ पर सफेद रंग की चुन्नी के फंदे से लटका शव देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मृतक की पहचान की। नरहरि पटेल की पहचान होने के बाद कोरबा में उनके स्वजन को सूचना दी गई। इसके बाद स्वजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

आरक्षक के पत्थलगांव पहुंचने की वजह और वहां हुई घटना की परिस्थितियां अब तक सामने नहीं आई हैं। वह कोरबा से कब रवाना हुआ था और किन कारणों से पत्थलगांव गया था, इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पत्थलगांव पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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2013 में पुलिस विभाग में हुआ था भर्ती