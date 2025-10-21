NH-49 पर ट्रक ड्राइवर से 85 हजार रुपये और मोबाइल की लूट, पुलिस ने किया मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चाम्पा। जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-49 पर रविवार की रात लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात बदमाशों ने ट्रक का रास्ता रोककर चालक से 85 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया। ट्रक ड्राइवर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान निवासी ट्रक चालक रतन नायक अपने हेल्पर सुमित कंजर के साथ चांपा से टाइल्स पत्थर लोड कर गुजरात की ओर रवाना हुआ था। ट्रक के टूल बॉक्स में टाइल्स डिलीवरी के लिए रखे गए 85 हजार रुपये किराए के रूप में थे। देर रात जब ट्रक अकलतरा स्थित NH-49 फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी एक काली स्कॉर्पियो ने ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया।
स्कॉर्पियो से उतरे 4-5 अज्ञात बदमाशों ने चालक और हेल्पर से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वे ट्रक के अंदर रखे सामान की तलाशी लेने लगे। इसी बीच, रतन नायक और उसका हेल्पर किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। बदमाशों ने ट्रक के टूल बॉक्स को खोलकर उसमें रखे 85 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी की गई, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 309(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराध दर्ज कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है।
यह भी पढ़ें- दीवाली के लिए पटाखा लेकर लौटते समय तेज रफ्तार बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, तीन युवक गंभीर घायल
अकलतरा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे आरोपितों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ट्रक चालकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।