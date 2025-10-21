NH-49 पर ट्रक ड्राइवर से 85 हजार रुपये और मोबाइल की लूट, पुलिस ने किया मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चाम्पा। जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-49 पर रविवार की रात लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात बदमाशों ने ट्रक का रास्ता रोककर चालक से 85 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया। ट्रक ड्राइवर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान निवासी ट्रक चालक रतन नायक अपने हेल्पर सुमित कंजर के साथ चांपा से टाइल्स पत्थर लोड कर गुजरात की ओर रवाना हुआ था। ट्रक के टूल बॉक्स में टाइल्स डिलीवरी के लिए रखे गए 85 हजार रुपये किराए के रूप में थे। देर रात जब ट्रक अकलतरा स्थित NH-49 फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी एक काली स्कॉर्पियो ने ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया।