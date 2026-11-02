छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहे हैं 22 बड़े पुल, हर मौसम में सुगम होगा ग्रामीणों का सफर, बारिश में नहीं कटेगा संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आवागमन की तस्वीर बदलने लगी है। चलनी-परसाडीपा मार्ग स्थित पौरी नदी पर 3 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस पुल के बन जाने से बारिश के दिनों में उफनती नदी के कारण संपर्क विहीन होने वाले ग्रामीणों को स्थायी निजात मिल सकेगी।

बारिश में टापू बन जाते थे गांव पौरी नदी पर पुल न होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को दशकों से आवाजाही के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ते ही मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता था, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला व तहसील मुख्यालय से टूट जाता था।