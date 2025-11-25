मेरी खबरें
    छात्रा की कमर पकड़... प्रिंसिपल के 'बैड टच' से परेशान 9वीं की स्टूडेंट ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट ने खोला राज; आरोपी गिरफ्तार

    CG के जशपुरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल के प्राचार्य की घिनौनी हरकतों ने एक मासूम जान ले ली। कक्षा 9वीं की 15 वर्षीय छात्रा ने प्राचार्य कुलदीप टोपनो की ओर से किए जा रहे 'बैड टच' और छेड़छाड़ से परेशान होकर 23 नवंबर को हॉस्टल के स्टडी रूम में आत्महत्या कर ली।

    By RAVINDRA KUMAR THAWAIT
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 05:49:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 05:49:18 PM (IST)
    प्राचार्य की छेड़छाड़ से तंग आकर 9वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपी प्रिंसिपल।

    1. छात्रा ने 23 नवंबर को हास्टल के स्टडी रूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की।
    2. मृतिका ने सुसाइड नोट में आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो का नाम लिया।
    3. आरोपी ने 12वीं क्लासरूम में झाड़ू लगाते वक्त छात्रा की कमर पकड़ी थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: जशपुरनगर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल के प्राचार्य द्वारा लगातार किए जा रहे छेड़छाड़ (बैड टच) से परेशान होकर कक्षा 9वीं की 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतिका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो (46 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है।

    यह सनसनीखेज मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को खुद आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो ने सूचित किया था। प्राचार्य ने बताया कि 23 नवंबर की शाम 5 से 6 बजे के बीच स्कूल हॉस्टल के स्टडी रूम में एक निजी स्कूल की छात्रा ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


    सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गहनता से जांच करने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक और सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। मृतिका के कपड़ों की तलाशी के दौरान पुलिस को दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इस पत्र में मृतिका ने स्कूल के प्राचार्य, आरोपी कुलदीप टोपनो, को 'नीच व्यक्ति' बताते हुए, उस पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया था। मृतिका के परिवारजनों ने उसकी हैंडराइटिंग की पुष्टि की।

    सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए पुलिस टीम ने जब स्कूल की अन्य छात्राओं से पूछताछ की, तो उन्होंने घटना की पुष्टि की। छात्राओं ने बताया कि घटना वाले दिन, 23 नवंबर को, जब मृतिका 12वीं कक्षा के क्लास रूम में झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोपी प्राचार्य ने गलत नीयत से मृतिका की कमर को पकड़ा था।

    इस मामले में कार्रवाई करते हुए, बगीचा पुलिस ने आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो के विरुद्ध BNS की धारा 74, 108, जेजे एक्ट की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    ‘‘आरोपी प्रिंसिपल को अपराध कायमी के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया है, सुसाइड नोट में आए तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना की जाएगी।’’

    -शशि मोहन सिंह,एसएसपी,जशपुर।

