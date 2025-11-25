छात्रा की कमर पकड़... प्रिंसिपल के 'बैड टच' से परेशान 9वीं की स्टूडेंट ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट ने खोला राज; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: जशपुरनगर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल के प्राचार्य द्वारा लगातार किए जा रहे छेड़छाड़ (बैड टच) से परेशान होकर कक्षा 9वीं की 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतिका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो (46 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है।

यह सनसनीखेज मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को खुद आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो ने सूचित किया था। प्राचार्य ने बताया कि 23 नवंबर की शाम 5 से 6 बजे के बीच स्कूल हॉस्टल के स्टडी रूम में एक निजी स्कूल की छात्रा ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गहनता से जांच करने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक और सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। मृतिका के कपड़ों की तलाशी के दौरान पुलिस को दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इस पत्र में मृतिका ने स्कूल के प्राचार्य, आरोपी कुलदीप टोपनो, को 'नीच व्यक्ति' बताते हुए, उस पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया था। मृतिका के परिवारजनों ने उसकी हैंडराइटिंग की पुष्टि की। सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए पुलिस टीम ने जब स्कूल की अन्य छात्राओं से पूछताछ की, तो उन्होंने घटना की पुष्टि की। छात्राओं ने बताया कि घटना वाले दिन, 23 नवंबर को, जब मृतिका 12वीं कक्षा के क्लास रूम में झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोपी प्राचार्य ने गलत नीयत से मृतिका की कमर को पकड़ा था।