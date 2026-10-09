समान नागरिक संहिता पर जशपुर में बड़ा विमर्श: ढुकू प्रथा, लीव इन और बहु विवाह से महिलाओं को संरक्षण देने पर सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगरः समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की समिति ने शुक्रवार को जिले की जनता व विभिन्न सामाजिक संगठनों से चर्चा। इस चर्चा में जहां महिलाओं को ढुकू प्रथा,लीव इन रिलेशपन और बहु विवाह से होने वाली समस्याओं से संरक्षित करने पर सामाजिक संगठनों के साथ जिले के प्रबुद्वजनों ने भी सहमति जताई।

वहीं, विवाह,तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में आदिवासी संगठनों ने उनकी परम्परा और रूढ़ियों को संरक्षित करने की मांग उठाई। वहीं कुछ आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखने का सुझाव भी दिया। समिति की बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभागार में किया गया था।

अखिल भारतीय रौतिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश साय ने यूसीसी का समर्थन करते हुए समान कानून को आवश्यक बताया। उन्होनें कहा कि ढुकु प्रथा,लीव इन रिलेशन की समस्या से निबटने के लिए विवाह का पंजिकरण आवश्यक है। कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि समाज में बेटियों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए यूसीसी आवश्यक है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सत्य प्रकाश तिवारी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि विवाह,तलाक और संपत्ति का अधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग कानून होने से न्यायालय के समक्ष कानूनी पेचिदिगियां उत्पन्न होती है। इससे पीड़ित पक्ष को सही समय में न्याय मिलने में विलंब भी हो सकता है। इन समस्या का एक ही समाधान समान नागरिक संहिता है। जनपद पंचायत जशपुर के पूर्व अध्यक्ष शशि भगत ने यूसीसी की मंशा अच्छी है। लेकिन रूढ़ियों और परम्पराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होनें कहा कि विवाह की पंजियन की व्यवस्था करना आवश्यक है। विमर्श के दौरान मुरारी लाल अग्रवाल,डा अभय बैरागी,उदित मिंज सहित अन्य लोगों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार व सुझाव प्रस्तुत किये। बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. ज्योति रानी सिंह, उच्च स्तरीय समिति के सचिव एवं आयुक्त रायपुर संभाग श्याम लाल धावड़े तथा सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा, उपस्थित रहे।