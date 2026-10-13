नाबालिग बेटे के हाथ में थमाई बाइक, हाईवा के साथ हुई आमने-सामने की टक्कर में सवार माता-पिता समेत तीनों की मौत

नईदुनिया, प्रतिनिधि, जशपुरनगर। नाबालिग बेटे के हाथ में बाइक देना एक परिवार को लिए बड़ी भूल साबित हुई। हाईवा के साथ हुई आमने-सामने की भीड़ंत में पति-पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जिले के बगीचा थाना क्षेत्र मैनी मोड़ की है।

वहीं पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कछार में दो बाइक में हुई सीधी भिड़ंत में एक बाइक चालक की मौत हो गई और दो घायल हुए है। तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार ने बताया कि मैनी निवासी नईहर साय (45), उसकी पत्नी शांति (40) और बेटा बिशनंद बाइक से अपने नीजि काम से बगीचा गए हुए थे। रविवार की रात को तीनों बाइक से वापस अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाइक नईहर साय का नाबालिग बेटा बिशनंद (17 वर्ष) चला रहा था।

मैनी मोड़ के पास अंबिकापुर की ओर जा रहे अज्ञात हाईवा से बाइक की आमने सामने भिड़त हो गई। दुर्घटना में तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवा ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया घटना के बाद अज्ञात हाईवा ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बगीचा पुलिस की टीम ने मृतकों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी पाटनवार ने बताया कि फरार हुए हाईवा ड्राइवर की पतासाजी में बगीचा पुलिस की टीम जुटी हुई है। कछोर के पास दो बाइक की भिड़ंत में एक की मौत वहीं दूसरा हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कछार के पास रविवार की शाम साढ़े छह बजे हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक शिवनंदन नाग पिता बैगा राम नाग उम्र 18 वर्ष निवासी काडरों जो अपने भांजे के घर त्रिसोथ आया हुआ था।