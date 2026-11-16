प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था का संगम है छठ : मुख्यमंत्री साय

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं समेत प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छठ महापर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था का संगम है। उन्होंने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित छठ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सीएम साय ने भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, खुशहाली और राज्य की निरंतर प्रगति की मंगलकामना की।

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संयम, तप और समर्पण की भावना भारतीय संस्कृति की महान परंपरा : सीएम

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पर्व हमें जीवन के आधार सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति श्रद्धा एवं आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा में निहित पवित्रता, अनुशासन, संयम, तप और समर्पण की भावना भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है। कुनकुरी सहित पूरे जशपुर अंचल में छठ महापर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यहां यह पर्व पूरी श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध परंपराएं ही समाज को एकजुट रखने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं।