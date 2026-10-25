जशपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से शिक्षक रत्नाकर खुंटिया ने किया अभद्रता दी जाने से मारने की धमकी FIR दर्ज

नईदुनिया न्यूज,पत्थलगांवः छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र से एक गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जानकारी के अनुसार पत्थलगांव परियोजना के अंतर्गत कार्यरत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ग्राम पंचायत किलकिला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला इमलीटिकरा में पदस्थ शिक्षक रत्नाकर खुंटिया पर उसके साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपित शिक्षक रत्नाकर खुटिया जब शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था उसी समय से आंगन बाडी केन्द्र में आता-जाता था। बाद में उसे रत्नाकर खुटिया ग्राम किलकिला शासकीय प्राथमिक शाला इमलीटिकरा में पदस्थ कर दिया गया। शिकायत में महिला का कहना है कि आरोपित बीते कई दिनों से रास्ते में कहीं भी आते-जाते अकेला देखकर उसका पीछा करता है।