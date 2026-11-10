जशपुर में शिक्षक ने टांगी डंडे से हमला कर पत्नी की हत्या की, दूसरी पत्नी के साथ लिव-इन में रहता था

नईदुनिया न्यूज, जशपुरनगर: बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुर निवासी रोशन कुमार (20), पिता कोलो राम (43), ने आठ नवंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके पिता ग्राम लरंगा में प्रभारी छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। करीब एक वर्ष पहले उन्होंने एक अन्य महिला को पत्नी बनाकर रखा और उसके बाद से पंडरा पाठ क्षेत्र में रहने लगे।

रोशन अपने भाई और मां इन्द्रमुनी के साथ ग्राम रंगपुर में रहता था। पिता जब भी रनपुर आते, मां के चरित्र पर संदेह जताकर उनसे विवाद और मारपीट करते थे। रिपोर्ट के अनुसार, सात नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे कोलो राम रनपुर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर घर में घुस गए। वह इन्द्रमुनी के कमरे में जाकर चरित्र पर संदेह जताते हुए गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घर में रखी टांगी के पासा से उनकी पीठ पर दो बार वार किया। फिर उन्हें घर से बाहर खींचकर गांव में पड़ोसियों के घर के सामने डंडे से पीटा और गाली-गलौज की।