कोरबा के ओमपुर चर्च में मतांतरण के आरोप पर बवाल, बजरंग दल कार्यकर्ता प्रार्थना सभा में घुसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र के ओमपुर स्थित चर्च में मतांतरण के आरोप को लेकर रविवार को विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रार्थना सभा के दौरान चर्च के भीतर पहुंचे और वहां मतांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई।

मसीही समुदाय ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर महिलाओं और बच्चों से अभद्रता, मारपीट तथा कार में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। वहीं, बजरंग दल की ओर से प्रार्थना सभा की वीडियोग्राफी कर रहे कार्यकर्ता के साथ पास्टर और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। घटना के विरोध में मसीही समुदाय के लोगों ने कोरबा-रजगामार मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर पास्टर पीतांबर सिंह समेत सात लोगों के विरुद्ध काउंटर केस दर्ज किया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि पास्टर गौतम सिंह आठ नवंबर को ओमपुर स्थित चर्च में मसीही समाज के लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान बजरंग दल से जुड़े प्रवीण राठौर, मयंक और यश दास चर्च के भीतर पहुंचे। उन्होंने वहां मतांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। पंप हाउस निवासी पास्टर गौतम सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रवीण राठौर ने उन्हें वेदी से खींचकर कालर पकड़ा और जान से मारने की धमकी दी। मयंक और यश दास पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में ब्रिज लाल के साथ मारपीट कर उनकी शर्ट फाड़ने तथा गौतम सिंह की पत्नी अंजू के साथ मारपीट कर बाल पकड़कर घसीटने का आरोप लगाया गया है। चर्च में मौजूद अन्य महिलाओं और छोटे बच्चों से भी गाली-गलौज व मारपीट किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने घर के बाहर खड़ी अपनी मारुति-800 कार के चारों शीशे तोड़ने और दरवाजे को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है।