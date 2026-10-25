जशपुर में जमीन को लेकर खूनी खेल, घरजमाई फूफा ने भतीजे को टांगी से वार उतारा मौत के घाट

जशपुरनगर नईदुनिया प्रतिनिधि: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जामबहार गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जमीन विवाद और आपसी रंजिश के चलते एक फूफा ने अपने ही भतीजे की टांगी (कुल्हाड़ी) से वार कर निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही तपकरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फूफा को हिरासत में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

जमीन और घरजमाई की बात को लेकर था पुराना विवाद: पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक 30 वर्षीय मनबोध मांझी और आरोपी संतोष प्रधान के बीच पिछले कुछ समय से जमीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। आरोपी संतोष मृतक का फूफा है और वह अपने ससुराल में घरजमाई के रूप में रह रहा था। इसी पारिवारिक और जमीनी मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच अक्सर कहासुनी और झगड़ा होता रहता था।

शराब के नशे में पहुंचा था मृतक, बढ़ गया विवाद: शनिवार शाम को मनबोध मांझी अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर अपने फूफा संतोष प्रधान के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक रूप ले बैठा। गुस्से में आकर आरोपी संतोष ने घर में रखी टांगी (कुल्हाड़ी) से मनबोध पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और शरीर के अन्य गंभीर हिस्सों पर वार लगने के कारण मनबोध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में: घटना की सूचना मिलते ही तपकरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी संतोष प्रधान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की बात सामने आ चुकी है और घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त करने के साथ ही अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यह संपूर्ण जघन्य हत्याकांड छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में घटित हुआ है।