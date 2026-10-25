सूरजपुर में मां-बेटे की हत्या के आरोपी ने जेल पहुंचते ही, कलाई की नस काटकर की आत्महत्या की कोशिश

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: महिला शिक्षिका रजनी बरेठ और उसके किशोर बेटे सुजल बरेठ के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपित प्रवेश कुमार ने पुलिस अभिरक्षा में जेल पहुंचने के दौरान खुद को चोट पहुंचाकर आत्महत्या की कोशिश की। शनिवार शाम पुलिस वाहन में उसने वायरलेस सपोर्ट के एंगल से अपने बाएं हाथ की कलाई पर वार कर नस काटने का प्रयास किया।

कलाई से रक्तस्राव होते देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे संभाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों से उपचार कराने के बाद उसे जेल दाखिल कर दिया गया। घटना के बाद जेल प्रशासन भी आरोपित की सुरक्षा और निगरानी को लेकर सतर्क हो गया है।