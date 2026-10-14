जशपुर: एस्ट्रोनाट ट्रेनिंग इनीशिएटिव में 9,533 परीक्षार्थी शामिल, 10,336 ने किया था पंजीयन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगरः अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों की रूचि बढ़ाने के लिए जिले में चल रहे नवाचार अंतरिक्ष संगवारी के अंर्तगत बुधवार को एस्ट्रोनाट ट्रेनिंग इनीशिएटिव परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए जिले में 10,336 परीक्षार्थियों का पंजीयन किया गया था। 192 परीक्षा केंद्रों में आयोजित परीक्षा में 9,533 छात्रों ने परीक्षा दी।

जिला शिक्षाधिकारी नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उन्होनें बताया कि एस्ट्रोनाट ट्रेनिंग इनीशिएटिव का कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें जिला प्रतिभा खोज,मिनी प्रोजेक्ट,साक्षात्कार और अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है।