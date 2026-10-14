जशपुर: समाज में वापसी के नाम पर मांगे 2 लाख, बंजारा समाज के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगरः दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के नाम पर 1 लाख रूपये वसूली के मामले में पुलिस ने बंजारा समाज के तत्कालिन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस तीन आरोपितों को फरार बता रही है।

मामला जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। पत्थलगांव के एसडीओपी धु्रवेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पत्थलगांव थाना क्षेत्र के बटुराबहार निवासी गोपाल बंजारा 31 वर्ष ने कोरबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था। इस परिवाद में प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि वह और उसकी पत्नी बंजारा समाज से आते हैं। दोनों ने अगस्त 2026 में रायपुर के आर्य मंदिर में विवाह किया था।