जशपुर पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद में बड़ी कार्रवाई, जंगल के रास्ते ले जाए जा रहे 13 गोवंश मुक्त कराए

नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुरनगरः गोवंश तस्करी के विरुद्ध जशपुर पुलिस का आपरेशन शंखनाद जारी है। ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चौकी ऊपर कछार क्षेत्र में 13 गोवंशों को मुक्त कराया और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। एक अन्य तस्कर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार 6 को सुबह करीब 6 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धवई टोली, सिंगी बहार के तीन व्यक्ति गोवंशों को पैदल हांककर ओडिशा की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद पुलिस ने ऊपर कछार चौक के पास घेराबंदी की। पुलिस ने तीन लोगों को गोवंशों को मारते-पीटते हुए तेजी से ले जाते देखा।