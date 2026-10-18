जशपुर: फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट, शिक्षक हेमंत बेदी गिरफ्तार, विहिप ने की थी शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: हिंदू देवी-देवताओं और ऋषियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कुनकुरी पुलिस ने शिक्षक हेमंत बेदी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी भूपेंद्र चंद्रा के अनुसार, करनैल सिंह ने 15 अक्टूबर को कुनकुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बेदी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर हिंदू देवी-देवताओं और ऋषियों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

शिकायत में कहा गया कि इससे हिंदुओं में नाराजगी है और धार्मिक व सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। फेसबुक पोस्ट को लेकर विहिप ने भी शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद कुनकुरी पुलिस ने हेमंत बेदी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 199 और 299 के तहत मामला दर्ज किया।