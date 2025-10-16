जशपुर में माओवादी धमकी से मचा हड़कंप, पूर्व उप सरपंच को मिली चेतावनी; घर के बाहर चिपकाया पर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट आफ इंडिया (पीएलएफआइ) द्वारा पूर्व उप सरपंच सल्लू राजवाड़े को धमकी दी गई है, जो पर्चा मिला है, उसमें उन पर माओवादी गतिविधियों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

पर्चा बुधवार सुबह उनके घर के प्रवेश द्वार पर चिपका हुआ मिला। पर्चा मिलने से सल्लू राजवाड़े और उनका परिवार डरे हुए हैं। उन्होंने तुरंत बगीचा पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्चे को जब्त कर लिया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में नक्सली गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है और यह पर्चा रंजिशवश भी लिखा जा सकता है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर जनजातीय सुरक्षा मंच के संरक्षक पूर्व मंत्री गणेश राम भगत भी अपने समर्थकों के साथ सुलेसा पहुंचे और उन्होंने सल्लू राजवाड़े व उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।