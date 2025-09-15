छत्तीसगढ़ में नर्स का कारनामा... इलाज के बहाने नवजात बच्ची को किसी और को दे दिया गोद, तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुर। सरकारी अस्पताल में जन्मे नवजात शिशु को टीका लगाने व बीमारी का इलाज कराने के बहाने नर्स ने एक दंपत्ति को गोद दे दिया। काफी दिनों तक बच्चा ना मिलने पर पीड़ित महिला के पति ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने नवजात शिशु को कोरबा जिले से बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों ने सरकारी अस्पताल की नर्स के साथ नवजात शिशु को अवैध रूप से गोद लेने वाले दंपत्ति शामिल है। मामला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव का है।

नर्स ने नवजात शिशु को दिया गोद एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव के रहवासी ने थाना में किए गए शिकायत में बताया कि उसने पहली पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो जाने पर दूसरी विवाह किया है। पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्होंने 28 अगस्त 2025 को पत्नी को पत्थलगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। इसी दिन पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। प्रसव के बाद वह समान लेने के लिए घर आया था। वापस अस्पताल पहुंचने पर उसे पत्नी के पास बालिका नहीं थी।

पूछने पर पत्नी ने बताया कि अस्पताल की नर्स बालिका को टीका लगाने ले गई थी। साथ ही उसने बताया था कि कन्या को गंभीर बीमारी है। इसके उपचार में बहुत खर्चा होगा। इसलिए नवजात कन्या को कोरबा जिले से आए निशिकांत मिंज और सुमन वानी मिंज ले गए हैं। कन्या के स्वस्थ होने पर उसे वापस कर देंगे। दंपति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत प्रार्थी के अनुसार काफी दिन तक कन्या के ना लौटाने पर जब उन्होंने नर्स अनुपमा टोप्पो से संपर्क किया तो वह कोई ना कोई बहाना बना कर टालती रही। आखिर में थक कर नवजात कन्या के पिता ने पत्थलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने तीनो आरोपितों के विरूद्व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जेजे एक्ट) की धारा 80,81 के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व कर जांच शुरू की।