विदेशी डोनर का ई-मेल और वेबसाइट हैक कर जशपुर में RAHA संस्था से 14.43 लाख की साइबर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। जशपुर जिले के पत्थलगांव में स्वास्थ्य परियोजनाओं पर काम करने वाली रायगढ़ अंबिकापुर हेल्थ एसोसिएशन (राहा) संस्था से 14 लाख 43 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात साइबर ठगों ने संस्था को आर्थिक सहयोग देने वाले विदेशी डोनर के ई-मेल और वेबसाइट को हैक कर फंडिंग के नाम पर रकम ट्रांसफर करा ली। जर्मनी के एक विदेशी डोनर के नाम से ई-मेल मिला था शिकायत पर साइबर थाना जशपुर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एएसपी राकेश पाटनवार ने बताया कि संस्था की डायरेक्टर सिस्टर मेरी क्रेसेन्सिया टोप्पो को 18 सितंबर 2026 को जर्मनी के एक विदेशी डोनर के नाम से ई-मेल मिला था।

इसमें पुराने प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई थी। इसके बाद ऑपरेशन के लिए रकम की मांग की गई और राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया। कुल 14.43 लाख बताए गए बैंक खाते में जमा करा दिए संस्था ने दूसरे ई-मेल के जरिए पुष्टि करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी रकम भेजने को कहा गया। इसके बाद संस्था ने 22 सितंबर को पहली किस्त में 2 लाख 95 हजार रुपये और फिर 4 लाख रुपये ट्रांसफर किए। अगले दिन 23 सितंबर को 7 लाख 48 हजार रुपये और भेज दिए गए। इस तरह कुल 14 लाख 43 हजार रुपये बताए गए बैंक खाते में जमा करा दिए गए।