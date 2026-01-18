जशपुर में करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, फरार 4 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित, नाम रहेगा गुप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज के पैतृक आवास से हुई साढ़े करोड़ रुपये से अधिक के सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस ने चार फरार आरोपितों पर इनाम घोषित किया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपितों की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि चार आरोपी फरार हैं। फरार आरोपितों में आरा चौकी क्षेत्र के अंबाटोली निवासी घनश्याम प्रधान (29), कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीबगीचा निवासी अविनाश राम (27), आरा निवासी अनमोल भगत (25) और ओडिशा के सुंदरगढ़ निवासी विजय बसंत बड़ाइक शामिल हैं। पुलिस आरोपितों के साथ उस अटैची की भी तलाश कर रही है, जिसमें चोरी का सोना रखा होने की बात कही जा रही है।

तलाश में पुलिस की छापेमारी फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली और नारायणपुर थाना की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बुधवार को पुलिस ने बांकीटोली, रानीबगीचा और आरा क्षेत्र में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने तलाशी के साथ पूछताछ भी की। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस फरार आरोपितों के साथ मुख्य आरोपित मिनल निकुंज के घर से चोरी हुए सोने से भरे सूटकेस की भी तलाश कर रही है। अब तक पांच आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह कोतवाली और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपित अविनाश राम और घनश्याम प्रधान के ठिकानों पर दबिश दी थी। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।