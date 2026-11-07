जशपुर में दिवंगत आरक्षक अनिल केरकेट्टा के परिवार को एक करोड़ का पुलिस सैलरी पैकेज बीमा मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगरः छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत जशपुर जिले के थाना पत्थलगांव में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक अनिल केरकेट्टा के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से उनकी पत्नी शांति केरकेट्टा को यह राशि प्रदान की गई।

आरक्षक अनिल केरकेट्टा की 24 अप्रैल को लोरों घाट में हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। घटना के समय वे थाना पत्थलगांव में पदस्थ थे। उन्होंने 17 अप्रैल 2007 से जशपुर जिले में पुलिस विभाग में सेवाएं शुरू की थीं।