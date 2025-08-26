कलयुगी बेटे ने मां के किए कई टुकड़े, फिर शव के पास गाया गाना... इस दरिंदे की करतूत सुन दहल जाएगा दिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। बेटे ने धारदार हथियार से मां की हत्या करने के बाद शव को बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित हथियार लहराते हुए शव के पास बैठ कर गाना गाता रहा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को आरोपित को काबू में करने के लिए पसीना बहाना पड़ा। घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के बेहराटोली मुहल्ले की है।

मां के किए टुकड़े, फिर गाया गाना जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह कुनकुरी बेहराटोली निवासी जीत राम यादव के घर से अचानक चीख पुकार की आवाज आने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आवाज सुन कर पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देख कर लोग हैरान रह गए। मौके पर जीत राम की मां गुला बाई 70 वर्ष का शव रक्त रंजीत शव पड़ा हुआ था। चारों ओर खून फैला हुआ था। शव के पास मृतिका गुला बाई का बेटा जीत राम बगल के कमरे में बैठ कर गाना गा रहा था।

मौके पर पहुंचे लोगों ने जब शव के पास जाने की कोशिश की तो आरोपित जीत राम उत्तेजित हो गया और कुल्हाड़ी उठा कर लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना पर कुनकुरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बल का प्रयोग करते हुए आरोपी को पकड़ा एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को भी आरोपित शव के पास नहीं आने दे रहा था। घटना स्थल के पास बैठ कर वह कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस टीम ने आरोपित को समझाईश देकर शांत कराने की कोशिश की। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः जवानों ने घर में प्रवेश किया और बल का प्रयोग करते हुए आरोपित जीत राम से कुल्हाड़ी छिन कर उसे काबू में कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पंचानामें की कार्रवाई के बाद कुनकुरी पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।