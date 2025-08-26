CG Murder: हाथ-पैर रस्सी से बांधे, चेहरे पर कपड़ा लपेटा...पत्नी के साथ देखने पर युवक की बेरहमी से हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: थाना खमतराई क्षेत्र में मजदूर रामा माड़े की हत्या के आरोप में कृष्णा बंजारे, उसका भाई रामकृष्ण बंजारे और पत्नी सोनम बंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को बोरी में भरकर फेंक दिया। घटना का खुलासा चंद घंटों में हो गया।

आपत्तिजनक हालत में देखने पर किया मर्डर पुलिस के मुताबिक रविवार की रात आरोपित कृष्णा बंजारे ने अपनी पत्नी सोनम को युवक रामा माड़े के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में आकर उसने पास रखी लकड़ी से रामा के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से रामा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सोनम और कृष्णा ने अपने रिश्तेदार रामकृष्ण उर्फ राजाराम को बुलाया।